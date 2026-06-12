行山执到宝 | 捷克2男抄捷径发现中欧最伟大宝藏 爽领近440万奖金

捷克2名男子去年2月在靠近波兰边境的兹维奇纳山（Zvičina Hill）行山期间，意外发现惊人宝藏，包括至少5公斤的黄金、近600枚古币与30余件珠宝。事后，2人将文物移交给博物馆，并根据捷克法律，获颁1170万捷克克朗（约439万港元）的奖金，刷新当地纪录。

这2名登山客意外发现这批宝藏后，并未据为己有，而是全数交给东波西米亚博物馆（Museum of Eastern Bohemia）。当局盛赞，这项发现是「捷克共和国，或者更准确地说，是整个中欧地区最伟大的宝藏之一」。

捷克2名登山客在深山发现近600枚金币。东波希米亚博物馆

2名登山客无意间从山里石墙中发现一箱宝藏。IG

这批宝藏将于东波希米亚博物馆展出。维基百科

山𥚃石墙惊现598枚金币

东波希米亚博物馆考古部主管诺瓦克（Miroslav Novak）指出，这2名登山客在山区抄捷径时，无意间从山里石墙中发现一个铝罐，里头装有598枚金币，以黑布包裹并排列整齐。在距离不远处，2人又挖出一个金属盒，内含鼻烟盒、手镯、梳子与小钥匙等金饰。

不同于一般考古出土品多数来自古代或中世纪，这批金币中最晚一枚来自1921年，显示这批财宝可能是在20世纪被藏起。

疑20世纪收藏 或源自犹太人

宝藏中的金币中，约一半来自法国、比利时等西欧地区，其余则来自俄罗斯、巴尔干半岛、鄂图曼帝国与非洲。部分巴尔干半岛金币上甚至有穿孔，显示其曾用作传统服饰或婚礼饰品。各个来源暗示，这批财宝可能属于跨国背景人士或群体。

这项发现引发历史学者推测，包括是否为战后无法返回的德国居民、战乱中逃离的犹太人或其他移民所遗留。捷克在1938年被纳粹德国占领前，波希米亚与摩拉维亚地区有约12万名犹太人，战争期间大量犹太人与其他族群被迫迁移、驱逐或送至集中营。战后更有多达300万名德国人被迫离境。

交予博物馆 获意外之财

这项发现也替2名登山客带来意外财富。根据捷克法律，发现宝藏者可获得相当于发现物价值10%的奖励；不过若发现物是黄金，则会依物品全额价值给予奖励。当地官员表示，因为今次的宝藏直接涉及黄金，依法会以100%价值计算。以这批宝藏的规模来看，这确实是一笔异常可观的奖励。

如今2人获颁1170万捷克克朗，远远超过捷克过去的最高纪录。先前纪录保持者是2015年一名发现宝藏者，当时发现一批10世纪银币，获得200万捷克克朗（约75万港元）。

博物馆拟展出这批珍宝

博物馆馆长格鲁利希（Petr Grulich）直呼这项发现不可思议。他说：「通常送到我们这里的发现物，奖励金额大多只有数万等级，这真的非常特别。我在担任博物馆馆长期间，从未遇过像这样的事情。」

目前馆方正在积极筹备，计划公开亮相这批珍宝。