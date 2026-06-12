Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

行山执到宝 | 捷克2男抄捷径发现中欧最伟大宝藏 爽领近440万奖金

即时国际
更新时间：13:09 2026-06-12 HKT
发布时间：13:09 2026-06-12 HKT

捷克2名男子去年2月在靠近波兰边境的兹维奇纳山（Zvičina Hill）行山期间，意外发现惊人宝藏，包括至少5公斤的黄金、近600枚古币与30余件珠宝。事后，2人将文物移交给博物馆，并根据捷克法律，获颁1170万捷克克朗（约439万港元）的奖金，刷新当地纪录。

这2名登山客意外发现这批宝藏后，并未据为己有，而是全数交给东波西米亚博物馆（Museum of Eastern Bohemia）。当局盛赞，这项发现是「捷克共和国，或者更准确地说，是整个中欧地区最伟大的宝藏之一」。

捷克2名登山客在深山发现近600枚金币。东波希米亚博物馆
捷克2名登山客在深山发现近600枚金币。东波希米亚博物馆
2名登山客无意间从山里石墙中发现一箱宝藏。IG
2名登山客无意间从山里石墙中发现一箱宝藏。IG
这批宝藏将于东波希米亚博物馆展出。维基百科
这批宝藏将于东波希米亚博物馆展出。维基百科

山𥚃石墙惊现598枚金币

东波希米亚博物馆考古部主管诺瓦克（Miroslav Novak）指出，这2名登山客在山区抄捷径时，无意间从山里石墙中发现一个铝罐，里头装有598枚金币，以黑布包裹并排列整齐。在距离不远处，2人又挖出一个金属盒，内含鼻烟盒、手镯、梳子与小钥匙等金饰。

不同于一般考古出土品多数来自古代或中世纪，这批金币中最晚一枚来自1921年，显示这批财宝可能是在20世纪被藏起。

疑20世纪收藏 或源自犹太人

宝藏中的金币中，约一半来自法国、比利时等西欧地区，其余则来自俄罗斯、巴尔干半岛、鄂图曼帝国与非洲。部分巴尔干半岛金币上甚至有穿孔，显示其曾用作传统服饰或婚礼饰品。各个来源暗示，这批财宝可能属于跨国背景人士或群体。

这项发现引发历史学者推测，包括是否为战后无法返回的德国居民、战乱中逃离的犹太人或其他移民所遗留。捷克在1938年被纳粹德国占领前，波希米亚与摩拉维亚地区有约12万名犹太人，战争期间大量犹太人与其他族群被迫迁移、驱逐或送至集中营。战后更有多达300万名德国人被迫离境。

交予博物馆 获意外之财

这项发现也替2名登山客带来意外财富。根据捷克法律，发现宝藏者可获得相当于发现物价值10%的奖励；不过若发现物是黄金，则会依物品全额价值给予奖励。当地官员表示，因为今次的宝藏直接涉及黄金，依法会以100%价值计算。以这批宝藏的规模来看，这确实是一笔异常可观的奖励。

如今2人获颁1170万捷克克朗，远远超过捷克过去的最高纪录。先前纪录保持者是2015年一名发现宝藏者，当时发现一批10世纪银币，获得200万捷克克朗（约75万港元）。

博物馆拟展出这批珍宝

博物馆馆长格鲁利希（Petr Grulich）直呼这项发现不可思议。他说：「通常送到我们这里的发现物，奖励金额大多只有数万等级，这真的非常特别。我在担任博物馆馆长期间，从未遇过像这样的事情。」

目前馆方正在积极筹备，计划公开亮相这批珍宝。

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
18小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
16小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
16小时前
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
影视圈
19小时前
大棋盘｜母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
大棋盘｜太古城母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
政情
4小时前
五索疑贴年轻旧照直认整容 眼细鼻大面阔与现时有天渊之别 网民：根本第二个人
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
影视圈
4小时前
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
影视圈
16小时前
海洋公园发生男技工死亡事件。杨伟亨摄
海洋公园63岁男技工晕倒头肩骨碎不治 劳工处到场调查
突发
2小时前
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
生活百科
21小时前
六合彩｜头奖800万今搅珠 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即入嚟对号码！
社会
15小时前