俄乌战争︱俄军车外涂「斑马纹」迷彩抗乌无人机猎杀 亲俄军KOL：未必有效

俄军近期被爆复活一战时期的「眩目迷彩」（dazzle camouflage），企图利用不规则几何图案干扰乌军美制「大黄蜂」无人机的末段AI自动瞄准和导航。然而有专家指出，该战术虽成本低廉，但面对乌军能锁定车身「热讯号」的热成像技术恐未必有效。

干扰无人机末段AI功能

5月下旬以来，有亲俄军的KOL透露俄军后勤车辆正使用新型伪装，旨在欺骗乌军AI无人机的自动追踪系统。康奈尔大学无人机专家罗杰斯（James Patton Rogers）指出，后勤车辆是乌军核心打击目标，双方已高度依赖AI辅助系统，此举旨在增加瞄准难度。

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俄方KOL直言，该伪装正是为了干扰乌军新核心武器——美制「大黄蜂」中程无人机在飞行末段的AI导航和辅助瞄准。

这种由鲜明不规则图案组成的迷彩名为「眩目迷彩」（dazzle camouflage）。加拿大国际治理创新中心研究员布兰卡．马里扬（Branka Marijan ）分析，该迷彩并非为了隐藏物体，而是透过醒目对比图案干扰观察者或AI系统，使其无法判断真实形状、大小或运动方向。

由于AI系统高度依赖特定形状与视觉特征进行辨识，这种颠覆传统外观的不寻常图案，能有效使其无法与训练数据匹配，从而破坏识别过程。对俄军而言，这是短期内增加敌方锁定难度、且成本低廉的实用工具。

一战期间已经出现

不过，此战术并非全新发明。乔治城大学安全与新兴技术中心（CSET）分析师 劳伦．卡恩Lauren Kahn 解释，该迷彩由英国艺术诺曼．威尔金森（Norman Wilkinson）于一战期间开发。当时一战潜艇首度大规模投入水下偷袭，水面舰艇极度脆弱。

美国海军舰艇、美国商船和英国舰艇的伪装设计图。美国国家档案馆船舶局

美国海军舰艇、美国商船和英国舰艇的伪装设计图。美国国家档案馆船舶局

船只被涂上醒目的黑白几何图形制造视觉错错觉，旨在干扰潜艇兵解读桅杆高度、船首角度等视觉线索，使其无法精确估计舰艇的速度与航向。

乌军无人机结合光电 热成像技术

然而，此战术在乌克兰战场的实效仍有待观察。这名亲俄军KOL坦言，「眩目迷彩」不太可能对现代无人机的AI演算法产生实质影响。

关键在于乌军无人机结合了光电与热成像技术；热成像感测器侦测的是引擎及车身的「热讯号」而非视觉图案。若乌军以此为主要侦测手段，由于迷彩无法改变车辆的红外线特征，其防护效果将微乎其微。

亦有分析指出，乌克兰有可能透过更新演算法来适应「眩目迷彩」，一旦遇到足够多的AI训练量以及适应「眩目迷彩」，这种做法就可能失效。