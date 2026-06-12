特朗普AI影片化身火影忍者 惹怒日本动漫迷 逾2万人联署抗议

美国总统特朗普在社交媒体上使用日本人气动漫与漫画角色影像，包括发布AI影片将自己化身为《火影忍者》主角漩涡鸣人，已引发日本社会反弹，已有超过2万人参与网上连署，向白宫与特朗普表达抗议，要求停止未经授权使用日本动漫作品。

已有近2.4万人在请愿网站Change.org参与名为「保护日本漫画」（Protect Japanese Manga）的连署。随著争议持续扩大，日本网民及动漫社媒呼吁美国政府尊重知识产权及创作者意愿，不应将广受欢迎的动漫角色作为政治宣传工具。

特朗普AI影片化身火影忍者，惹怒日本动漫迷。Truth Social

日本动漫迷向特朗普表达抗议。美联社

特朗普在社交媒体上使用日本人气动漫与漫画角色影像，引发日本动漫迷强烈不满。法新社

扮《火影忍者》主角漩涡鸣人

事缘特朗普在社交平台上分享一段由AI生成的音乐影片，画面呈现特朗普骑在骆驼上、在印度街头骑电单车，以及骑在狮子背上的场景。虽然影片歌词未提及日本，但其中出现一名身穿橙色与黑色服装、做出类似忍术结印动作的角色，其外型被认为令人联想到日本人气动漫《火影忍者》主角漩涡鸣人。

此外，白宫今年3月也在一段影片中将《漫威》、《游戏王》和《龙珠》的片段与美军轰炸伊朗的画面剪辑在一起。

事件曝光后，日本社交媒体出现大量批评声音。连署者抗议白宫在社交媒体平台X的官方帐号在未经授权情况下，使用《龙珠》、《游戏王》及《火影忍者》的图像。部分自称动漫作品粉丝的网民留言表示，不希望喜爱的作品被牵涉其中，亦有人呼吁停止相关做法，并要求政府关注事件。

3月发起连署 近2.4万人签名

连署者及粉丝认为，这些角色向全球观众传达了勇气、友谊与坚持等重要价值，而特朗普以这种方式使用它们，违背了创作者的原意。

连署发起人指出，这项请愿最早于3月发起，已呈交给日本政府。

日外务省向美使馆提交涉

根据请愿书，日本外务省随后已就白宫官方X帐号未经授权使用《游戏王》与任天堂游戏内容一事，向美国驻日本大使馆提出交涉。

宝可梦国际公司（Pokémon Company International）亦已对特朗普使用其影像表达谴责。