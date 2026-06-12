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华盛顿国家广场草坪惊现「8647」 疑威胁特朗普暗号 警方展开调查

即时国际
更新时间：11:31 2026-06-12 HKT
发布时间：11:31 2026-06-12 HKT

美国首都华盛顿国家广场草坪上疑似被人涂上「8647」四个巨型数字，由于「86」在美国俚语中常意味著「驱赶某人或除掉某物」；而特朗普则是美国第47任总统。当局怀疑是威胁杀死特朗普的暗号，已就事件展开调查。联邦调查局（FBI）前局长科米（James Comey）亦曾在社交媒体发布在沙滩上用贝壳砌成的「8647」，今年4月被司法部起诉涉嫌威胁特朗普。

从高空拍摄的图片显示，草坪上部分草地变成啡色，形成「8647」数字的形状，其中可明显看到8、6和7的数字，但数字4则较为模糊。警方指出，草坪变色原因尚未确定，已采集草进行检测，调查仍在进行中。当局强调会严肃看待任何针对总统的威胁，亦绝不容忍破坏公物行为。

公园警察在声明中表示，他们是于11日上午11时30分左右接到草坪遭到破坏的报告。警方指出，草坪变色原因尚未确定，已采集草进行检测，调查仍在进行中。

特朗普80岁生日前夕现威胁暗号

特朗普即将于6月14日庆祝80岁生日，而「8647」通常被用作反对特朗普的暗号。在餐饮业中，数字「86」常被用作代码，表示取消或移除订单或顾客。而特朗普是第47任总统。

白宫发言人戴维斯英格尔告诉美国有线新闻网（CNN）：「任何参与或支持政治暴力或暗杀文化的人都必须受到最严厉的谴责。」

FBI前局长亦曾用贝壳砌「8647」

值得注意的是，这数字此前已引起争议，联邦调查局前局长科米也曾在社交媒体上发布用贝壳拼出「8647」数字的图片，今年4月被司法部起诉涉嫌威胁特朗普。

科米正面临多项与涉嫌威胁杀害特朗普有关的指控。他否认了这些指控，并称检方出于政治动机。

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