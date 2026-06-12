日本H3火箭 | 新一代主力火箭发射成功 将6枚小型卫星送入太空

日本新一代主力运载火箭「H3」6号机周五（12日）上午从鹿儿岛种子岛宇宙中心成功发射，并进入预定轨道。这是日本新一代主力火箭自去年12月发射失败后首度重返发射场，今次为该系列火箭首次采用无固体辅助火箭的纯液体燃料「3-0形态」，即仅靠3部主液体燃料发动机飞行，完全不使用固体助推火箭，成功将6枚由大学和私人公司开发的小型卫星送入太空。

6号机是无助推火箭的简易形态，同时是日本首次仅使用液体燃料发动机发射火箭。日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）在升空约6分钟后的YouTube直播中表示：「第二级燃烧、动作控制及轨迹皆正常。」

火箭将6枚小型卫星送入轨道。路透社

今次发射吸引大批民众观看。路透社

首次采液体燃料发动机

JAXA表示，搭载于火箭上的6枚卫星包括东京理科大学的「海燕」，该卫星使用高性能相机观测地球及其他目标，以及静冈大学的「白人」卫星，后者正在测试太空碎片捕捉技术。

为了降低成本，H3火箭6号机将主引擎数量从2台增加到3台，取代了火箭两侧的助推器。这是日本首次尝试纯液体燃料国产大型主火箭发射，目标是将发射成本降至先前H2A标准的一半，约50亿日圆，以增强日本在国际商业卫星发射市场上的竞争力。

完全不使用固体助推火箭

H3火箭是H2A的继任者，去年12月其上一次发射失败，火箭在飞行途中第二级发动机燃烧提前停止，火箭上搭载的卫星未能进入预定轨道。调查发现故障出在连接卫星与火箭的碳纤维复合材料转接器，制造过程中温度超标导致结构脱层。这次发射将实际检验修正后的制程是否可靠。

此前1号及8号机均告失败，H3开发目标是确保日本太空运输能力并提升国际竞争力。6号机发射成功，H3系列将集齐「2-2」、「2-4」及「3-0」3种构型，满足不同任务需求。

7月发射货运飞船 向国际太空站送物资

这次发射对日本太空计划很重要，下一次预定发射为7月的HTV-X2货运太空船，将向国际太空站运送补给物资，使用不同构型的H3-24W火箭。更关键的是，日本计划在2026财政年度内发射火星卫星探测任务（MMX），该计划必须在狭窄的行星排列窗口内升空，否则将延迟2年才能等到下一次火星发射机会。