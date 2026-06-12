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世界杯2026︱日国脚佐野海舟赴墨参赛 X贴文惊现「提防性侵警告」获近千万浏览

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更新时间：10:46 2026-06-12 HKT
发布时间：10:45 2026-06-12 HKT

2026年美加墨世界杯已正式揭幕，然而近日在社交平台X上，一条针对日本国家队球员的警告贴文引发广泛关注。该贴文指出，正在墨西哥参赛的日本队阵中，后卫佐野海舟（Kaishu Sano）过去曾因涉嫌性侵案件遭到逮捕，贴文同时附上其照片，呼吁当地女性提高警惕。该条帖文的浏览量已接近一千万次，在网络上引发热烈讨论。

日本足协未作出严厉处罚

亦有网友公开晒出佐野的球员卡，涂黑其面部，并写下「所有性侵者都该下地狱」的文字，以此表达对犯罪行为的强烈愤懑。

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据日媒报道，2024年7月14日佐野伙同两名友人，在东京都某酒店内，对一名女性实施集体性侵。案发后，受害者立即报警，佐野与两名同伙被警方当场逮捕。面对审讯，佐野对集体性侵的犯罪事实供认不讳，案件证据确凿、案情属实。

不过，佐野一方通过私下高额赔偿与受害者达成和解，东京检察厅据此作出不起诉决定。他仅被短期拘留15天左右便重获自由，无需承担任何刑事责任。

日本足协轻描淡写地将其定性为「个人失误」，未对其实施长期禁赛、国家队除名等实质性严厉处罚。

日本足球员佐野海舟出生于2000年12月，司职后卫，现效力于德甲球会美因茨。

在佐野入选日本国家队世界杯大名单后，其母校所在地米子市的市长伊木隆司于社交平台X发文表示支持。伊木隆司指出，佐野此前涉及的案件「已达成和解且不获起诉」，不应因此「关闭其重返社会的道路」。

不过，此番言论随即引发社会广泛讨论。不少日本网民对此表示强烈质疑，不满曾涉嫌性侵被捕的球员能入选国家队、成为代表国家的公共象征。

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