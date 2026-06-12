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苹果全球启用防盗机制 保护用户帐号资料 失窃iPhone难再转售

即时国际
更新时间：09:20 2026-06-12 HKT
发布时间：09:20 2026-06-12 HKT

由于美国苹果公司生产的iPhone具备高转售价值与庞大的国际黑市需求，失窃率通常高于其他品牌智能手机。苹果公司为此开启一项「 kill switch 」（远端停用机制）功能，以保护用户帐号与个人资讯。这将防止窃贼更改密码、重新连接手机网络，继而转售装置。

苹果在最近一次全球手机系统更新中，将「失窃装置保护」设定为所有用户的预设功能。

苹果将「失窃装置保护」设定为所有用户的预设功能。路透社
苹果将「失窃装置保护」设定为所有用户的预设功能。路透社
伦敦警察厅与苹果将共享遭抢手机的资料。路透社
伦敦警察厅与苹果将共享遭抢手机的资料。路透社
伦敦手机盗窃问题严重，每天约有200部手机失窃。美联社
伦敦手机盗窃问题严重，每天约有200部手机失窃。美联社
伦敦每天约有200部手机失窃，其中大部分都是iPhone手机。法新社
伦敦每天约有200部手机失窃，其中大部分都是iPhone手机。法新社

iPhone占全球手机盗窃案80%

手机一旦失窃，用户可透过另一台装置，例如笔电、平板或他人的手机，登入iCloud.com/find将手机登记为「遗失」。这项功能实际上就会扮演kill switch的角色，使该手机在机主重新输入密码前无法使用。

根据一项具里程碑意义的协议，伦敦警察厅与苹果将共享遭抢手机的资料，使警方能追踪手机，并确认它们是否重新流入市场。

全球统计显示，失窃的智能手机中约有半数至8成是iPhone，在伦敦及三藩市等国际都市，专门锁定iPhone的组织型犯罪与街头扒手更为猖獗。

伦敦每日200部手机失窃

英国《每日邮报》报道，伦敦手机盗窃问题严重，每天约有200部手机失窃，其中大部分都是iPhone手机。

伦敦警察厅厅长罗利爵士（Sir Mark Rowley）宣布将致函内政大臣、要求立法迫使其他业者让失窃手机无法使用后，其他公司也面临跟进压力。此举旨在瓦解仅在英国每年就总值超过5000万英镑（近5.2亿港元）的黑市。

英拟建全国失窃手机登记系统

警方希望建立一个全国失窃手机登记系统，并要求电讯巨头分享资料，了解窃贼是否能将失窃装置重新连上网路，以便转售。 

报道指出，苹果是第一家同意在全球范围内修改安全设定的科技公司，将防盗保护预设开启，保护使用者帐号与个人资讯，以防止窃贼更改密码、重新连接手机网络并转售。

如果失窃手机无法被重新使用，它就会变成毫无价值。

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