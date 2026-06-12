加拿大拟推新法：AI纳入监管 禁16岁以下青少年使用社媒

加拿大政府近日推出《安全社交媒体法案》，拟大幅收紧儿童及青少年使用网络平台的规范。法案原则上规定16岁以下青少年禁止拥有社交媒体帐号，并将人工智能（AI）聊天机械人纳入监管。

新设机构审核豁免申请

据悉，周三（6月10日）提出的新法案将监管Facebook和X平台等传统社交媒体服务、直播服务及使用者可自行上传内容的成人网站。除情色网站外，若平台能符合政府制订的儿童安全标准，经审查后可享豁免资格，有机会让16岁以下青少年继续使用服务。

根据新法案，加拿大将成立独立的「数码安全监管机构」，负责制订标准并审核豁免申请。由于新监管机构预计约18个月才能完成设立，在此之前，受规范的平台很可能先面临对未满16岁用户的禁令，无法立即申请豁免。

据法案内容，不遵守规定的平台将面临严厉处罚，最高为全球营业额的3%或1000万加元，以较高者为准。对大型科技企业而言，这可能代表数亿甚至数十亿美元的潜在罚款。

法案也将AI聊天机械人纳入规范。虽然AI聊天机械人不受16岁年龄限制约束，但诸如ChatGPT、其他对话式人工智能服务和AI虚拟助理平台等企业，都需承担新的法律责任。

AI服务业者须设立危机通报和应对机制、要降低有害内容风险；若有用户表达自杀意图或伤害他人计划，平台必须启动危机介入程序；再者，AI聊天机械人不得鼓励犯罪、教唆暴力或指导用户伤害自己或他人。

有美媒指，新法案恐进一步加剧加政府与美国科技巨头之间的紧张关系，这些公司先前已对加国有关新闻内容和串流媒体服务的规定表达不满，甚至Meta公司旗下的Facebook和Instagram平台从2023年起就停止提供加拿大新闻内容。