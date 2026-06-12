2026世界杯｜墨西哥城开幕战遇与示威 工会扬言阻赛事举行 防暴警全城戒备

世界杯周四（11日）在墨西哥城揭幕，东道主墨西哥于阿兹特克球场迎战南非。路透社及《纽约时报》报道，开幕战前球场内外涌现大批球迷排队入场，气氛热烈，但首都同时爆发多场示威及集会，部分工会团体更扬言阻止赛事举行，令全城处于高度戒备状态。

示威者关注福利及毒品问题

在揭幕战场馆阿兹特克球场外，大批球迷身穿主队绿色球衣、头戴帽子及携带纪念品排队等候入场，人龙延伸数百米，部分观众需长时间轮候。场内则有球迷高歌助威，准备迎接开幕战。有人形容能再次在墨西哥举办世界杯「令人自豪」，并称球场为「我们的圣殿」。

不过，墨西哥城多个地区同时出现示威活动。包括教师工会、失踪人口家属及其他社会团体，借世界杯带来的全球关注度表达诉求，议题涵盖加薪、退休福利、教育资源不足及打击毒品暴力等。

约数千名教师从全国多地前往首都，向阿兹特克球场方向游行，并在市中心宪法广场（Zocalo）一带设置帐篷营地及封锁部分道路，导致多条干道受阻。部分工会更扬言，除非政府回应诉求，否则将试图阻止开幕战举行。

数百名防暴警察戒备

墨西哥政府已将开幕当日定为公共假期，以疏导交通及应对人流压力，并在市内及球场周边部署数百名防暴警察，加强安全及交通管制。当局亦呼吁球迷提早前往球场，以免受示威及封路影响。

墨西哥总统希恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）周三表示，已全面掌控局势，强调开幕活动将如期举行。她呼吁入场球迷提早四小时出发，表示「最终一定能入场」。

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不过，有市民批评政府过度投入资源美化城市迎接赛事，却未能解决基建及民生问题。亦有球迷指门票价格高昂，部分开幕战门票高达数千美元，远超一般市民负担能力。国际足协（FIFA）则回应指票价与其他大型体育赛事相若。

有入场球迷表示，虽然对票价及安排有所不满，但仍选择入场观赛，形容「这是激情所在」。亦有球迷认为，示威最终难以影响赛事进行，预期开幕热潮将冲淡社会紧张气氛。