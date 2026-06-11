五角大楼疑发现危险品 多层楼封锁疏散 人员穿防护装备戒备

CNN报道，美国国防部五角大楼周四（11日）发生怀疑危险物质事故（hazardous materials incident），大楼内多个楼层及走廊被紧急封锁，部分区域人员需疏散。美国国防部表示，建筑物内部系统侦测到空气质素异常，当局已启动预防性安全措施。

五角大楼发言人帕内尔（Sean Parnell）证实，大楼系统发现空气质素问题，现阶段正评估事件严重程度。他表示，国防部已按既定程序启动防护措施，包括向受影响区域发出「原地避难」（shelter-in-place）指令，应变团队亦已到场支援大楼内人员。

CNN引述消息人士报道，五角大楼第2至第5层、第四至第七走廊范围已被封锁。另有消息称，大楼内警员已配戴防毒面具及全套化学防护装备执勤，以防范潜在风险。

五角大楼部队保护局危险物质应变小组已联同阿灵顿县消防局展开调查及处理工作。阿灵顿消防及紧急医疗服务部门亦在社交平台证实，危险物质处理队伍正于五角大楼执行任务。