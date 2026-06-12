StripChat｜东京2男1女性爱直播被捕 一年办500场吸金亿日元

日本东京警视厅破获一宗公然猥亵案，2男1女涉嫌透过海外知名成人网「StripChat」进行性爱直播，单场一度有达8000人同时观看，获利约100万日圆（约4.88万港元）。3人落网后承认犯行。

被捕者分别是无业男子新川慎也（31岁）和富冢翔星（27岁），以及22岁学校兼职员工宫岛桃子。 3人被控于4月13日晚上，在歌舞伎町一间酒店房内，透过海外成人直播网站「StripChat」直播性爱过程。

单场多达8000人收看

日媒报道，这次直播首25分钟免费，他们用手遮住敏感部位，最热闹时一度有8,000名观众同时观看。之后的内容观众需经网站支付加密货币「打赏」才可观看，每分钟约120日圆（约5.86港元），全片收入达100万日圆。

警视厅进一步掌握，新川疑自2025年6月前后开始，以相同模式持续运作，约一年内安排约200名女性参与演出，累计直播约500次，不法收入可能达到1亿日圆（约488万港元）。警方正在调查直播活动是否还有其他人涉案、相关资金的用途以及分配情形。