英国国防部长贺理安辞职 抗议国防资源不足

英国国防部长贺理安周四突然辞职，抗议「国防投资计划」（DIP）预算不足。

贺理安在辞职信中表示，他在本周一（6月8日）下午，终于收到拖延已久的「国防投资计划」（DIP）的完整财务分配方案，然而，他认为该方案预算规模「远远低于在当前危险时期，国防和国家安全所需要的资金水准」。

贺理安强调，他已向首相施贤明确表示，如果预算不能给军队足够的资源，他就无法接受。如今「不达标」的预算案出炉，他除了辞去国防大臣一职外「别无选择」。

「国防投资计划」是英国未来国防开支的官方计划书，涵盖10年内采购新军事装备、建设国防基础设施等。国防部去年内部评估后，向政府要求未来4年内额外增加280亿英镑（近2930亿港元）的军费，由于双方针对预算金额谈不拢，计划一直未公布。

施纪贤周三在下议院表示，希望布下月初北约峰会之前公布相关计划，向国际盟友展示英国的国防决心。