加州华裔妇困梳化床罅15小时窒息亡 两女儿涉谋杀被捕

加州圣地牙哥（San Diego）一对50余岁姊妹，因涉嫌谋杀其81岁母亲被捕。她们的母亲于今年三月被发现陈尸于住处一张梳化床，疑以不寻常姿势被困长达15小时未获救助，最终因姿势性窒息死亡。

「以尴尬姿势躺在床上」

综合《洛杉矶时报》及SFGate报道，案发于3月6日午夜前，圣地牙哥调度中心接报。报案人称，家人发现81岁的杨坤英（Kun-Ying Yang，音译）在公寓内失去反应。

警察和消防员赶到现场时，发现杨「以一个尴尬的姿势躺在床上」。尽管急救人员立即采取了抢救措施，杨当场被宣布死亡。警方在3月12日发布的新闻稿中描述了此情况，并表示调查人员迅速认为现场情况可疑，随即展开凶杀案调查。

另涉疏忽及虐待长者

圣地牙哥警官利希（Christopher Leahy）6月4日向《圣地牙哥联合论坛报》透露，探员相信，杨实际上是脸朝下被困在梳化与床架之间的狭窄空间，至少长达15个小时没人理。利希表示：「她显然不应该在那个位置，而且没有人采取措施将她移开，或为她寻求适当的医疗护理。」

验尸报告证实，杨的死因是姿势性窒息，而疏忽是导致她死亡的一个重要因素。此外，警方在访谈过程中还了解到，涉案住处另有疏忽和对长者照顾不周的指控。

死者的两名女儿，分别是53岁的Rebecca Wu和52岁的Ingrid Wu，周四因涉嫌谋杀被警方逮捕。监狱记录显示，两人均被控一级谋杀罪及虐待长者重罪。

利希向媒体指出，虐待长者的指控与她们涉嫌疏忽照顾同住的88岁父亲有关。姊妹俩目前被关押，不得保释，下周一提堂。