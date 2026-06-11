曼谷四面佛爆炸案︱2维吾尔男泰国被判死 致20亡包括5内地人2港人

泰国曼谷港人旅游热点之一的四面佛，2015年发生大爆炸，导致20人死逾百人伤。涉案2名维吾尔族男子今日被泰国法院判处死刑。

外交部：支持泰方依法审判

中国外交部发言人林剑周四（11日）在例行记者会上表示，当年的恐袭爆炸，造成包括7名中国公民在内，20人罹难，100多人受伤，施袭者毫无人性、罪大恶极。中方支持泰方依法审判，严惩凶手。路透社报道，7名中国藉死者中，两人来自香港。

案件审讯十年涉逾450名证人

泰媒《民族报》等报道，2名中国籍维吾尔男被告，因控辩双方传召超过450名证人，涉及卷宗多达数万页，期间因多项程序延宕等问题，至案件经过逾10年审理，成为泰国近年来历时最久、最受瞩目的刑事案件之一。

法院认定，两名被告米雷利（Yusufu Mieraili）和穆罕默德（Bilal Mohammed）在2015年8月于四面佛放置炸弹，预谋杀人及杀人未遂等罪名成立。

米雷利闻判后在庭上表示，「泰国司法已死」，并指他不接受这一切，自己并未做错任何事。



辩护律师朱查（Choochat Kanpai）表示，2名被告将提出上诉，因为案件仍有许多部分未被法院充分考量，包括被告在诉讼期间所受的待遇。

当年四面佛爆炸案发生前数周，泰国政府遣返109名维吾尔人回中国。事发后，有分析认为，怀疑事件与新疆分离主义运动的支持者有关，但泰国警方进行调查后认为，袭击者是专门协助维吾尔族人偷渡的人口贩子，因为不满意泰国当局严厉打压，而发动暴力袭击报复。