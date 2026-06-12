日本熊出没｜京都天桥立惊现野熊 海泳穿越景区终遭麻醉捕获

日本京都府宫津市的知名风景名胜「天桥立」昨日（10日）下午惊传黑熊出没事件。一头成年雄性野熊闯入景区，沿沙洲步行约300米后跳入海中游泳，进入附近住宅区。当局封闭景区约2.6公里路段，经过近6小时监控，最终于晚间以麻醉枪成功捕获，全程未造成人员伤亡。

景区游客疏散封路

据《京都新闻》及多家媒体报道，昨日下午4时30分左右，有民众在天桥立北侧发现一头熊，随即向警方通报。京都府警宫津警署接报后，立即封锁天桥立内约2.6公里长的沙洲路段，禁止游客及民众进入，以确保安全。

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这头熊沿着天桥立向南行走约300米后，跳入内海「阿苏海」游泳。现场民众拍摄到的影片显示，野熊在海中奋力划水，成功横渡海面，上岸后进入宫津市江尻地区的住宅区，最终躲藏于一处杂木林中。警方与京都府职员持续在现场监视熊的动向，附近居民亦提高警觉。

雄性月轮熊 体长1.3米重97公斤

直至晚间10时过后，受京都府委托的民间业者向熊发射两发麻醉弹。等待约40分钟后，熊因药效失去行动能力，顺利被捕获。其后，该熊被执行安乐死。

京都府其后确认，被捕获的熊为一头成年雄性月轮熊（亚洲黑熊亚种），体长约1.3米、体重97公斤。天桥立沙洲上生长着数千株松树，与宫城县的「松岛」、广岛县的「宫岛」并列为日本三景，每年吸引大批国内外游客造访，熊只出没实属罕见。

