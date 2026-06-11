世界杯2026︱开幕前夕美驻墨使馆发旅游警告 提防绑架等活动

2026年美加墨世界杯将于香港时间周五（12日）凌晨3时揭开战幔。在此项全球体育盛事开幕前夕，美国驻墨西哥大使馆特别发出安全警示，提醒前往当地观赛的旅客密切留意潜在的安全风险，并强烈建议在出行前查阅最新的旅游警告。

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路透社报道，美国驻墨西哥大使馆于当地时间周二（9日）在社交平台上发文，呼吁旅客「在出发前务必查看最新的旅游警告级别及风险资讯」。



目前，美国国务院已对墨西哥各州及首都墨西哥城发布了不同级别的旅游警告。该警告机制分为四级：一级为「采取常规预防措施」、二级为「提高警觉」、三级为「重新考虑出行」，最高四级为「切勿前往」。在墨西哥三个世界杯主办城市中，位于哈利斯科州瓜达拉哈拉大都会区的萨波潘（Zapopan），被当局列为第三级警告地区；而首都墨西哥城以及位于新莱昂州蒙特雷附近的瓜达卢佩（Guadalupe），则同被列为第二级警告地区。

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美国国务院针对墨西哥的总体旅游警告指出，旅客在当地可能面对恐怖主义、暴力犯罪及绑架等严峻风险。当局强烈建议美国公民避免在入黑后跨城市往返、切勿在街上随意截停的士，并应尽量避免独自出行，尤其是在偏远地区。



在赛程编排方面，墨西哥国家队将于墨西哥城进行三场小组赛中的两场，当中包括周四（11日）迎战南非的赛事揭幕战，余下一场小组赛则会在萨波潘举行。于整届世界杯期间，墨西哥合共将承办十三场赛事，其中包括两场三十二强及一场十六强淘汰赛。至于美国国家队，则不会在墨西哥境内进行任何小组赛。