南韩Coupang︱电商酷澎泄逾3千万用户数据 遭重罚逾37亿元

南韩最大电子商务平台「酷澎」（Coupang）因涉及逾3,000万名用户的个人资料外泄事件，近日遭南韩个人信息保护委员会裁罚4.8亿美元（约合37亿港元），此举亦创下该国针对数据外泄事件开出的史上最高罚款纪录。

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法新社报道，该委员会于周四（11日）发布声明指出，酷澎在资讯安全防护方面出现严重漏洞。声明中强调，由于该平台的「基础安全措施匮乏，包括身份验证密钥管理失当以及系统访问控制过于松懈」，导致高达约3,750万名用户的私隐数据暴露于风险之中。



与此同时，当局亦谴责酷澎未有在事发后72小时内向受影响的用户及时通报，构成延误呈报的违规行为。

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除数据外泄问题外，委员会进一步揭露，酷澎在缺乏合法授权的情况下，违规搜集了约1,117万名用户于第三方网站及应用程式上的网络活动足迹，更将相关数据汇整至能够直接识别个人真实身分的数据库内。

面对官方的巨额裁罚与严厉指控，酷澎随后发表公开声明，针对事件引发客户与社会大众的疑虑表达深切歉意，同时承诺未来将全面强化企业内部的数据保护机制与资讯安全框架，以竭力杜绝同类事件再次发生。