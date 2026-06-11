越南富国岛︱酒店睇挥火棒表演出意外 港人头部中招面肿发焦︱有片

香港人近年喜爱前往越南富国岛旅游，有港人在社交平台抱怨，指日前在当地酒店看火球表演时，演出者失手将火棒直接掟中脸部，导致轻度烧伤， 面肿发焦，但酒店只予一晚房费作赔偿。

酒店只赔1晚房费被拒绝

涉事港人于Threads发帖，指早前在越南旅游，在入住第二晚在酒店观看抛火球表演，期间演出者失误，挥舞火棒时打中地下，把火球弹向观众席，发帖港人不幸「中招」，「冲击力好似成个篮球掉过黎，块面红肿，头发烧㶶了」。

事主指，遭火球弄至轻度烧伤，需要到当地医院求治。

伤者表示，事故令其轻度烧伤、面部红肿及头发烧焦，原定旅游第三日早上在酒店游泳及蒸气浴，以及第四日出海等行程，全部要取消。

伤者不满，酒店方面对事故态度敷衍，指事主只是轻伤，仅提出赔偿一晚房费，但被事主拒绝接受。

事主指，回港要就面部做护理，事件令其浪费时间和心力，在网上分享经历，是要提醒其他港人，前往富国岛旅游时要小心人身安全，特别是观看特技表演时，谨慎考虑。事主批评，涉事酒店对观看表演的住客缺乏安全保障。