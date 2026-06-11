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NBA决赛︱特朗普遭喝倒彩 孙女IG发片遭踢爆「嘘爆变欢呼」︱有片

即时国际
更新时间：14:11 2026-06-11 HKT
发布时间：14:11 2026-06-11 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）当地时间6月8日现身NBA总冠军赛第3战，成为史上首位亲赴总冠军赛观战的现任美国总统。当天他带著19岁的孙女凯伊（Kai Trump）到场观赛，不过现场球迷一看到他就报以嘘声。凯伊事后在IG分享看球影片，却被揭穿将原本的嘘声经后期制作变成欢呼声，引发热议。

不少网民直言凯伊把背景声音换成欢呼声。kaitrump@IG
不少网民直言凯伊把背景声音换成欢呼声。kaitrump@IG

网民讽：掩耳盗铃

根据《The Mirror US》报道，当现场大萤幕拍到特朗普时，观众随即爆出嘘声。而在演奏美国国歌时，特朗普和凯伊一同立正，祖孙俩人似乎对观众反应有些意外，但仍保持镇定完成仪式。

相关新闻：NBA总决赛首迎现任总统︱安检严格引不满 特朗普坐包厢「瞌眼瞓」︱有片

6月10日，凯伊在IG分享一段和爷爷在国歌演奏时的影片并表达感谢，却遭大批网友指出声音「有问题」。

许多网友对比当晚实际情况，质疑影片的嘘声疑似被移除，并用后期制作的欢呼声取而代之，旨在淡化民众对特朗普的不满情绪。

有网友留言嘲讽其掩耳盗铃，亦有人批评特朗普家族擅长扭曲事实。而当晚除了场内嘘声不断，场外也有民众批评，特朗普到场导致安保措施大幅升级并封锁周边街区，令球迷感到不满。
 

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