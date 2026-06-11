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自民党总裁选战余波︱高市早苗反驳抹黑怨「烦死了」 日网民：嫌烦就辞职︱有片

即时国际
更新时间：11:52 2026-06-11 HKT
发布时间：11:52 2026-06-11 HKT

日本首相高市早苗卷入「抹黑门」风波，其团队早前被指在去年自民党党首选举期间，雇人制作影片抹黑竞选对手。对此，高市早苗于6月8日就此事接受媒体采访并予以否认。然而，在记者提问期间，现场麦克风却捕捉到她小声抱怨「烦死了」，画面曝光后随即引发日本舆论的强烈批评。

高市：绝不做这种事

6月8日，高市早苗在采访现场面对媒体就该宗「抹黑门」的连番提问时，当场严正否认，并公开表示：「我绝不会做这种事。」

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虽然高市早苗口头上作出了澄清，但现场的录音与画面却暴露出她的不耐烦。现场麦克风清晰捕捉到，当一名女记者正在就抹黑事件详细提问时，高市早苗在低头小声嘟囔抱怨了一句「烦死了」，该不满神情与言论被在场的摄像机全程拍下。

画面曝光后引发日本网民狂轰，纷纷讽刺她「嫌烦就辞职别干了」，令风波进一步发酵。

据日本《周刊文春》早前爆料称，在自民党党首选举期间，高市早苗的团队涉嫌利用人工智能（AI），批量制作并在网络上传播针对竞争对手的负面抹黑视频。

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