伊朗局势︱美军阿帕奇坠霍峡 派无人艇救援成功创首例

美国陆军一架阿帕奇直升机周二（6月9日）坠落在霍尔木兹海峡附近后，美军随即展开搜救。美军方同日向媒体称，海军一艘无人艇已寻获并救起两名机员，这是首次由美国海军无人艇完成此类任务。

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美中央司令部：奇迹

据美军中央司令部发言人称，当时天色渐暗，机员在水中待了两小时。一名高官形容，两人从被击落的直升机中逃生宛如天助的奇迹。

据悉由远端遥控的无人艇当时由美军MQ-9「死神」无人机与喷射战机在空中掩护，随后救起机组人员。

这艘长约7.3米的萨罗尼克（Saronic）公司Corsair无人艇可航行逾1000海里(约1850公里)，当时将机员运送至较安全水域；之后机员由救援直升机从无人艇甲板接走。