世界杯2026｜索马里球证遭美拒入境返国获英雄式迎接 FIFA遗憾：无法掌控一切

原定成为史上首位执法世界杯决赛周的索马里籍球证阿坦（Omar Artan），早前持有效签证抵达美国时遭海关拒绝入境，被迫无缘今届世杯。国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）周三（10日）对此表示遗憾，但无奈坦言FIFA并非「世界之王」，无法干预各国签证决定。与此同时，梦碎的阿坦返回索马里首都摩加迪沙时，获数千民众英雄式欢迎，他矢言绝不放弃，誓要踏上来届世杯舞台。

恩芬天奴：FIFA无法掌控政府决策

世界杯开锣在即，恩芬天奴在赛前记者会上被问及阿坦及部分伊朗队后勤人员遭美国拒签或拒绝入境一事，是否意味FIFA对赛事「失去控制」。恩芬天奴回应指，阿坦的遭遇令人遗憾，FIFA会尝试沟通并寻求解决办法，但他强调：「我们必须尊重一个事实：FIFA只是一个体育组织，并非可以支配各国政府和警察力量的『世界之王』，我们无法掌控一切。」

持有效签证被拒 阿坦感极度失望

阿坦于2025年当选非洲最佳男子球证，是该洲顶尖球证之一。他早前受访时透露，自己早前已透过大使馆获发赴美签证，证件绝对合法有效，但上周抵达迈阿密后，却被美国海关及边境保护局以未有公开说明的「背景审查疑虑」拒绝入境，其后更被剔出世杯执法名单。他直言对毕生最大心愿落空感到极度失望。

返国变国家英雄 总理赞赢得百万人心

不过，当阿坦周三（10日）返抵摩加迪沙时，却获数百名支持者挥舞国旗接机，警方需护送他前往贵宾区。其后更有数千名球迷涌入当地体育场为他举行欢迎仪式，全场高唱爱国歌曲。

索马里总理巴雷（Hamza Abdi Barre）亲自接见阿坦，并在社交平台赞扬他虽然未能踏上世杯赛场，但「已赢得数百万人的心，并在历史上留下名字」。阿坦向传媒及支持者承诺，未来一定会出现在世杯赛场上，并呼吁该国年轻人以国家为荣。

联合国吁检视移民政策

阿坦遭拒入境事件引发国际球坛广泛关注，外界质疑美国作为主办国之一，能否公平处理参赛人员的入境安排。据悉，索马里是美国政府最新旅行限制措施涵盖的近40个国家之一。联合国人权事务高级专员周三亦发声，呼吁各国尤其是美国应重新检视相关移民政策，避免影响国际体育赛事的正常运作。