世界杯2026｜索马里球证遭美国拒入境 返国获数千民众英雄式迎接

原定成为首名执法世界杯决赛周赛事的索马里球证阿坦（Omar Artan），早前在抵达美国后遭拒绝入境，被迫无缘今届世界杯。阿坦周三返回首都摩加迪沙（Mogadishu）时，获大批民众及官员到机场迎接，数千名球迷其后更在体育场举行欢迎仪式，将他视为国家英雄。

称无缘今届世杯不会放弃梦想

阿坦今年获选为非洲最佳男子球证，并成功入选国际足协（FIFA）世界杯执法名单，原定成为首位执法世界杯的索马里球证。然而，他上周持有效签证抵达美国迈阿密后，被美国海关及边境保护局以未有公开说明的「背景审查疑虑」拒绝入境，其后FIFA亦将他从球证名单中剔除。

阿坦返抵摩加迪沙时，数百名支持者挥舞国旗迎接，警方需护送他前往贵宾区。他向传媒表示，虽然未能参与今届世界杯，但不会放弃梦想。他说：「我向大家承诺，我一定会出现在下一届世界杯。」又呼吁索马里年轻人以国家为荣，并珍惜手中的国旗和护照。

总理赞已赢得数百万人尊敬

其后，数千名球迷涌入摩加迪沙体育场出席欢迎活动，现场响起爱国歌曲，民众高举国旗为阿坦喝采。索马里总理巴雷（Hamza Abdi Barre）亦接见阿坦，并在社交平台表示，阿坦虽然未能踏上世界杯赛场，但「已赢得数百万人的心，并在历史上留下名字」。

阿坦遭拒入境事件在国际足坛引起广泛关注。索马里是特朗普政府最新旅行限制措施涵盖的近40个国家之一，事件亦令外界质疑美国作为世界杯主办国之一，能否公平处理参赛及相关人员入境安排。

联合国人权事务高级专员周三亦呼吁，各国尤其美国应重新检视相关移民政策，避免影响国际体育赛事正常运作。