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巴基斯坦军方直升机坠毁克什米尔 机上全部人员罹难 疑技术故障酿祸

即时国际
更新时间：04:07 2026-06-11 HKT
发布时间：04:07 2026-06-11 HKT

美联社报道，巴基斯坦军方一架MI-17直升机周三在巴控克什米尔坠毁，军方证实事故由技术故障引起，机上所有军事人员全部罹难。军方暂未公布具体乘员人数。

起飞后不久失控坠落

事发地点位於穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）附近，当地正因一个被禁团体联盟发起的抗议及罢工行动而局势紧张。军方表示，事故与示威活动并无关联。

据现场目击者称，直升机在从停机坪起飞后不久即失控坠落，现场随即冒出浓烟，多辆救护车赶抵并将遗体送往附近医院。

直升机在从停机坪起飞后不久即失控坠落，现场随即冒出浓烟。路透社
直升机在从停机坪起飞后不久即失控坠落，现场随即冒出浓烟。路透社
直升机在从停机坪起飞后不久即失控坠落，现场随即冒出浓烟。路透社
直升机在从停机坪起飞后不久即失控坠落，现场随即冒出浓烟。路透社
军方发言人表示，救援及善后小组迅速抵达现场处理。路透社
军方发言人表示，救援及善后小组迅速抵达现场处理。路透社

军方发言人表示，救援及善后小组已迅速抵达现场处理，并已成立调查委员会，以查明确切坠机原因。

部队派往治安紧张地区部署

当地居民指出，该直升机当时疑似载有准军事部队「游骑兵」（Rangers）人员，该批部队近期因地区治安紧张而被部署至当地。过去数日，当地亦曾发生针对安全部队的袭击事件。

巴基斯坦总统扎尔达里及总理谢里夫对事件表示哀悼，向遇难者家属致以慰问。军方总司令穆尼尔亦发声明表达深切哀痛。

巴基斯坦军用飞行事故并非罕见。去年9月亦曾有军方直升机在北部例行飞行期间坠毁，造成5人死亡。

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