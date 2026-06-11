南非约翰内斯堡贫民区爆大规模枪击 酿12死9伤 枪手在逃

南非最大城市约翰内斯堡一个贫民区周二深夜发生大规模枪击事件，一个武装团伙在社区多处向居民开火，造成至少12人死亡、9人受伤，其后乘坐小型巴士逃离现场。警方正追缉在逃枪手。

至少10枪手参与行动

警方表示，事件发生于约翰内斯堡Cleveland郊区一个非正式定居点，至少10名枪手参与行动，在区内多个地点「流动式开火」，之后迅速逃离。

死者包括9男3女，其中11人当场死亡，1人送院后不治。警方形容事件涉及有组织及高度协调的武装行动，但暂未确认确实动机。

死者包括9男3女，其中11人当场死亡，1人送院后不治。美联社

死者包括9男3女，其中11人当场死亡，1人送院后不治。美联社

事件发生于约翰内斯堡郊区一个贫民窟。美联社

当地警方指出，不排除案件与非法采金及有组织犯罪活动有关。执法部门称，近月曾在区内起获包括突击步枪在内的非法枪械，显示当地犯罪网络活跃。

事发时传出密集枪声

有居民表示，枪击发生时持续传出密集枪声，部分民居亦遭流弹击中。有死者家属称，在睡梦中被枪声惊醒，至今仍感震惊及恐惧，形容事件造成严重心理创伤。

南非政府近月已在高风险地区部署军队，打击非法采矿及有组织犯罪，但治安问题仍未改善。警方目前正全力追查涉案小巴及枪手下落，并已派出法证及特种部队介入调查。