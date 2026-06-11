伊朗局势｜特朗普称将「猛烈攻击」 宣称美国正抽取伊朗石油

美国总统特朗普周三表示，如未能与伊朗达成和平协议，美方将对伊朗展开「非常猛烈」攻击，并指已就近期局势展开军事行动。他同时透露，美国已持续从伊朗「抽取石油」。

每日抽取数百万桶石油

特朗普在白宫会见传媒时表示：「我们会攻击他们，会非常猛烈地攻击他们。」他亦提及伊朗在霍尔兹海峡，击落美军阿帕奇直升机事件挂钩，并称美方将在周三采取行动。

特朗普同时声称，美国已经从伊朗「每日抽取数百万桶石油」，并指相关行动已持续一段时间，「只是伊朗刚刚才发现」。

他表示，油价目前维持在每桶85至90美元水平，而非原本可能的250美元，暗示与美方行动有关，但未交代任何军事或技术细节。

强调仍寻求达成协议

特朗普同时强调美方仍希望与伊朗达成协议，形容目标是「一份有意义、有效的协议」。他又称，伊朗已同意不发展核武，但相关协议仍需正式签署落实。