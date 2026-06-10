世界杯2026｜小组赛门票销情惨淡 伊朗队赛事卖剩1.6万张

2026年美加墨世界杯将于本港时间6月12日揭幕，进入2天倒数。今届小组赛门票销情欠佳，国际足协（FIFA）官方转售平台上挂牌出售的门票多达17.6万张。美国开始出现向部分地区民众、军人等派飞的消息。



数据显示，观众对不同球队之间的热情「存在巨大差异」。伊朗队的比赛有多达1.6万张门票尚未售出；沙特阿拉伯队的三场小组赛平均每场均有约3900张门票未售出。就连东道主美国队的赛事也「卖不动」，首场对阵巴拉圭的比赛有4400张门票待售。

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今届世界杯门票被轰「贵到离谱」，特别是一些焦点赛事的票价。例如美国队首战对阵巴拉圭，普通票最贵卖到2735美元（约21400港元），甚至贵过2022年卡塔尔世界杯决赛的最终票价。

2026年世界杯由美国、加拿大及墨西哥联合主办，赛事将于本周四开幕。路透社

就连美国总统特朗普也说他不会买这么贵的票，他近日接受《纽约邮报》采访时说道：「我当然很想去现场，但说实话，我也不会付钱。」

有球迷组织估计，今年夏天现场追随一支球队观看世界杯的总成本约为4年前的5倍。