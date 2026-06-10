游日注意｜JR东日本明春停用磁力小车票 改扫QR码入闸

JR东日本宣布，自2027年春季起，短程车票将由磁条票逐步换成为二维码票，同时车票尺寸会增大，以提高扫码入闸的便利性。



更改的短程车票（乘坐距离100公里以内），原本是3厘米乘5.75厘米的小张磁条车票，入闸时整张投入闸机内，明年春季起将改为使用5.75厘米乘8.5厘米的车票，票面印上QR码，改为扫码入闸。目前新干线和特快列车使用的较大尺寸车票将不受影响。

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JR东日本表示，取消磁条车票可以减少回收处理带来的环境影响，也可消除车票卡在自动检票闸机中造成的不便。该公司期望未来逐步过渡至新车票及IC卡无票出行，屈时将重新规划售票机，改善车站空间运用。

绿色窗口试推AI客服

另外，JR东日本绿色窗口将试推AI辅助服务，透过多语言对话和引导，协助组织和确认乘客需求，从询问行程段、日期时间、人数，到分析折扣和出票，都交给AI，以便车站工作人员专注提供需要人脑判断的销售支援。