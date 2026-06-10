游日注意｜JR东日本明春停用磁力小车票 改扫QR码入闸
更新时间：17:36 2026-06-10 HKT
发布时间：17:36 2026-06-10 HKT
发布时间：17:36 2026-06-10 HKT
JR东日本宣布，自2027年春季起，短程车票将由磁条票逐步换成为二维码票，同时车票尺寸会增大，以提高扫码入闸的便利性。
更改的短程车票（乘坐距离100公里以内），原本是3厘米乘5.75厘米的小张磁条车票，入闸时整张投入闸机内，明年春季起将改为使用5.75厘米乘8.5厘米的车票，票面印上QR码，改为扫码入闸。目前新干线和特快列车使用的较大尺寸车票将不受影响。
相关新闻：游日注意 | JR Pass票价10月1日起上涨 幅度约5%至6% 官方平台暂不调整
JR东日本表示，取消磁条车票可以减少回收处理带来的环境影响，也可消除车票卡在自动检票闸机中造成的不便。该公司期望未来逐步过渡至新车票及IC卡无票出行，屈时将重新规划售票机，改善车站空间运用。
绿色窗口试推AI客服
另外，JR东日本绿色窗口将试推AI辅助服务，透过多语言对话和引导，协助组织和确认乘客需求，从询问行程段、日期时间、人数，到分析折扣和出票，都交给AI，以便车站工作人员专注提供需要人脑判断的销售支援。
最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
2026-06-08 16:58 HKT
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
2026-06-09 14:34 HKT
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
2026-06-09 18:00 HKT