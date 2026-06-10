日本Sharp堺工厂拆除作业 电梯配重锤坠落砸死62岁工人
更新时间：16:48 2026-06-10 HKT
发布时间：16:48 2026-06-10 HKT
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日本知名家电大厂Sharp位于大阪堺市的旧工厂9日发生恐怖意外，电梯配重锤坠落，一名正在执行拆除作业的62岁男性工人被砸中，当场丧命。
日媒引述警消人员表示，事发当时，厂区建筑内一部用于搬运资材的电梯停在一楼，正进行拆除工程。死者桥元辉信自上午6时起，在电梯车厢顶部作业。
上午8时许，连接电梯车厢与配重锤的链条突然断裂，导致重达10吨的配重锤瞬间坠落，直接砸在车厢上方，桥元被重压兼夹在电梯与墙壁之间，急救人员抵达后确认他当场死亡。
事发地点位于南海电铁堺站以西约3公里处，周边为工厂与仓库密集的产业区。SHARP堺工厂近年已停止生产，目前正进行厂房拆除工程。
大阪府警堺署与SHARP公司证实，死者为外判工工人，并非SHARP正职员工。目前警方与消防单位正在调查链条断裂的确切原因。
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