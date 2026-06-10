爱泼斯坦案｜盖茨周三接受国会闭门质询 曾称频繁往来只为慈善合作

微软创办人比尔盖茨（Bill Gates）周三将就与富豪性罪犯爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的关系，接受国会一个委员会问话。听证会将闭门进行，但笔录通常会稍后公开。

在司法部此前公布的一系列爱泼斯坦案调查文件中，盖茨的名字多次出现。国会相关调查委员会主席、共和党众议员科默正式要求盖茨作证。

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司法部档案中有爱泼斯坦与盖茨同场的照片。

司法部文件揭露了盖茨和爱泼斯坦会面的日程安排、两人之间关于慈善计划的电子邮件往来，以及两人参加同一个活动的照片。文件显示，他们的合作关系始于2011年，即爱泼斯坦承认引诱未成年卖淫3年后，并至少持续到2014年底。

2019年7月，爱泼斯坦因涉嫌性交易未成年人及共谋性交易未成年人而被联邦政府起诉。司法部指控爱泼斯坦在2002年至2005年间建立了一个庞大的未成年少女网络，其中一些女孩年仅14岁，供其性虐待。他在2019年候审期间自杀身亡。

股神巴菲特（右）指出，淫媒案重创自己与盖茨（左）之间的友谊。路透社

盖茨并未被指控与爱泼斯坦有任何不当行为，并否认知晓爱泼斯坦虐待少女的行为。他表示，与爱泼斯坦见面只是为了讨论慈善事业，并曾形容与爱泼斯坦交往是「一个巨大的错误」。

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克林顿坚称与爱泼斯坦案相处期间未见任何异样，并否认与按摩池女子有性行为。美国司法部

除了盖茨，司法部公开的文件中，也有科技、金融、政治和其他产业的众多权力人物出现。所有人都否认参与了爱泼斯坦的犯罪活动，但有些人至少在爱泼斯坦的性侵丑闻曝光后仍然与他保持或建立友谊。

美国前总统克林顿今年2月也曾接受国会闭门质询长达6个多小时的质询，内容涉及他20多年前与爱泼斯坦的交往。克林顿担任总统期间，爱泼斯坦曾多次造访白宫，克林顿也偶尔乘坐爱泼斯坦的私人飞机。

美国现任总统特朗普也曾与爱泼斯坦有过交往，众议院委员会的民主党人一直敦促特朗普作证。