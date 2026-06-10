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夏兰特x王老吉︱洗脑广告歌原曲《Moskau》突破冷战政治氛围 林子祥翻唱《世运在莫斯科》

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更新时间：13:01 2026-06-10 HKT
发布时间：13:01 2026-06-10 HKT

英超曼城球星夏兰特，突然成为中国知名凉茶饮品王老吉全球代言人。洗脑广告歌更一夜爆红。外界一般以为原曲是改编自夏兰特球迷应援歌《Haaland Song》，但其实该歌原曲是1979 年发行的经典名曲 《Moskau》（莫斯科），由德国经典乐队「成吉思汗」（Dschinghis Khan）主唱。而香港殿堂级歌手林子祥，亦曾于1980年莫斯科奥运改为应节作品《世运在莫斯科》。

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上世纪70年代，美国迪士高（Disco）文化兴起，当时德国（西德）同样挡不住这股席卷欧洲的风潮。1980年，苏联即将举办莫斯科奥运会。1979年，音乐创作兼制作人的拉尔夫老哥与他的搭档词作者伯恩，创作出歌曲《Moskau》，为即将到来的欧洲歌唱大赛做准备。

这歌节奏轻快，将斯拉夫民谣风格与西方迪士高节奏完美结合，同时巧妙地在冷战时期突破苏联封闭的政治氛围。演出时，轻快舞步加上华丽的服装让人不由自主起舞，亦被歌声感染。

1980年香港沿用原曲旋律，郑国江以广东话填词，成为《世运在莫斯科》，由林子祥演唱。

 

 

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