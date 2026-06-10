霍尔木兹海峡︱逾160艘油轮滞留波斯湾 伊外长：外国部队停留始终处于风险中

美国和以色列2月28日对伊朗发起联合军事行动，霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）有大批运油轮滞留。新华社引述英国《劳埃德船舶日报》（Lloyd's List Intelligence）报道，目前仍有超160艘主流油轮滞留波斯湾水域，时间已超100天。国际海事组织秘书长多明格斯（Arsenio Dominguez）周二（9日）警告，不能为了商业利益让海员冒险通过霍尔木兹海峡。

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《劳埃德船舶日报》说，尽管战事初期位于波斯湾的约四分之一油轮已陆续驶离，但近期驶离进度明显放缓。霍尔木兹海峡附近区域安全风险仍居高不下，多数船东继续保持高度谨慎态度，不愿贸然安排船舶通过相关海域。



分析人士指出，持续的安全风险正在影响区域航运活动和船舶运营决策，大量船舶选择留在相对安全区域等待局势进一步明朗。

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多明格斯当日发表声明，对部分船舶在缺乏可信安全保障的情况下仍试图通过霍尔木兹海峡表示关切。他指出，当前地区局势依然高度动荡，不具备可靠的安全保障条件，「安全航行根本无法得到保障」。

多明格斯强调，船长和航运公司有责任依据国际安全与保安管理框架，对航次进行充分风险评估。他表示，任何商业或运营因素都不能成为让海员承受高风险的理由，保护海员生命安全必须始终是首要任务。

伊朗外长：霍尔木兹海峡不是国际水域

法新社报道，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）亦在社交平台X发帖，呼吁外国部队撤出霍尔木兹海峡及周边区域：「霍尔木兹海峡不是国际水域，是伊朗与阿曼共享……靠近我国领土的外国部队因自身人为失误、单纯意外事件，或者可能遭卷入交火等因素，始终都处于危险之中。」