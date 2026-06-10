The Holme︱「伦敦白宫」20.4亿元转售 旧业主年半前卖入赚5.8亿

一名神秘买家2024年底购入位于伦敦摄政公园、有「伦敦白宫」之称的豪宅「The Holme」，业主日前以约1.95亿英镑（约20.48亿港元）的价格将这座有40个房间的豪宅转售，估计是英国有史以来第三昂贵的房地产交易。

The Holme在保密协议下完成交易，成交价相较于大约18个月前1.39亿英镑的购入价，大涨5600万镑（约5.88亿港元）。这座顶级豪宅始建于1818年，是摄政公园宏伟设计的一部分，坐落于摄政公园中央湖畔，面积达2.9万平方英尺。拥有40个房间、8个车库、一个网球场、桑拿浴室等。

伦敦顶级住宅市场近年因税率提高而低迷(英政府更拟于于2028年4月起开征豪宅税)，这笔最新的交易成为逆市奇葩。在英国地产史上，仅有极少数的住宅交易金额超越此次，包括4月英国地产开发商坎迪以超过2.7亿英镑（约28.35亿港元）的价格，售出其位于伦敦切尔西区的家族住宅。2020年，一名许氏中国富翁于以2.1亿英镑买下伦敦骑士桥的豪宅Rutland Gate，有45间卧室。