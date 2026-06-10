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持刀袭击引发民怨 北爱尔兰爆反移民示威 多间住宅及商舖被纵火焚毁

即时国际
更新时间：07:43 2026-06-10 HKT
发布时间：07:43 2026-06-10 HKT

英国北爱尔兰首府贝尔法斯特周二爆发反移民示威及骚乱，起因为日前一宗持刀袭击案件引发社会强烈反弹。数百名示威者上街抗议，其间多处发生纵火及破坏事件，警方需出动装甲车戒备维持秩序。

持刀案疑犯庇护身分留英

持刀袭击案周一晚发生，一名40多岁男子在北贝尔法斯特遭严重刺伤，颈部及头部重创，面部及背部亦有刀伤，目前仍在医院接受治疗，情况严重。现场发现一把利器，事发时有途人曾尝试制止施袭者。网上流传片段显示，疑凶将事主压倒后多次刺向其头部，画面极为血腥。

警方其后以企图谋杀、管有攻击性武器及恐吓杀人等罪名，起诉一名30岁苏丹籍男子，并将于周三在贝尔法斯特裁判法院提堂。警方指，疑犯于2023年以庇护申请获准留在英国，并非国安监察名单人物。

事件迅速引发地区紧张情绪。周二有大批示威者上街，其间部分人纵火焚烧汽车及巴士，东贝尔法斯特一辆巴士亦被焚毁。

报道指，至少三间住宅及一间中东超市在骚乱中遭纵火。位于市内北西部Oakley Street、Legann Street及Crumlin Road一带的房屋起火，有电视台片段显示邻近住户包括婴儿被紧急疏散。示威者亦企图纵火焚烧位于市中心以南一间中东杂货店。

警方表示，事件中约有100名示威者聚集并参与破坏行动，包括闯入民居及破坏门窗，部分住宅受损及起火。

施纪贤：事件「令人作呕」

英国首相施纪贤（Keir Starmer）形容事件「令人作呕」（sickening），并强调案件目前不被视为恐怖主义事件。北爱主要政党领袖亦联合谴责袭击及其后骚乱，呼吁各方保持克制。

北爱警方则警告，暴力行为只会进一步加剧社区对立，呼吁民众冷静，避免局势恶化。

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