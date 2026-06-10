NASA公布阿提米丝III号机组名单 2027年测试登月技术 为重返月球铺路

美国太空总署（NASA）周二公布阿提米丝III号（Artemis III）任务机组名单，将由三名美国太空人及一名欧洲太空总署（ESA）太空人组成，执行下一阶段载人登月技术测试任务，为美国未来重返月球表面铺路。

美联社报道，获选参与任务的包括NASA太空人兰迪・布雷斯尼克（Randy Bresnik）、法兰克・鲁比奥（Frank Rubio）、安德烈・道格拉斯（Andre Douglas），以及欧洲太空总署意大利籍太空人卢卡・帕米塔诺（Luca Parmitano）。

NASA署长艾萨克曼（Jared Isaacman）在公布仪式上表示，阿提米丝III号机组将肩负推进人类重返月球的重要任务，并祝愿团队顺利完成未来挑战。

阿提米丝III号（Artemis III）任务机组名单，将由三名美国太空人及一名欧洲太空总署太空人组成。美联社

今次任务预计于2027年执行，历时约两周，但不会前往月球或登陆月面。机组将留在地球轨道上，测试猎户座（Orion）太空船与两款登月器的对接技术，包括由SpaceX开发的星舰（Starship），以及蓝色起源（Blue Origin）研制的Blue Moon登月器。

NASA表示，这项演练是未来载人登月前的重要技术验证，将测试太空船之间的对接、系统整合及轨道操作能力。两家企业目前正竞逐成为NASA未来登月任务的主要合作伙伴。

不过，蓝色起源近期遭遇挫折，其新一代重型火箭新格伦号（New Glenn）早前在佛罗里达州发射台进行引擎测试时发生爆炸。NASA阿提米丝计划经理帕森斯（Jeremy Parsons）表示，事故属研发过程中的学习机会，相信Blue Origin仍有能力赶及完成相关准备工作。

阿提米丝计划是NASA自阿波罗计划后最重要的载人探月项目，目标是在2028年再次将太空人送上月球表面，并建立长期驻留能力。NASA今年亦向包括蓝色起源在内的四家公司批出数亿美元合约，研发月球基地所需的登月器、月球车及无人机等设备。

NASA指出，建立月球基地不仅是重返月球的重要一步，更是未来载人前往火星的关键准备工作。