伊朗局势｜特朗普称伊朗击落美军阿帕奇直升机 美对伊朗发动自卫性打击

美国总统特朗普周二表示，一架正在霍尔木兹海峡巡逻的美军AH-64「阿帕奇」直升机被伊朗击落，并强调美国「必须作出回应」，中东局势再度升温。

特朗普在社交平台发文称，事件由美方军方通报，指该架高性能攻击直升机，于霍尔木兹海峡执行任务期间被伊朗击落。不过他未交代具体细节。他指，机上两名美军飞行员已安全获救，并无受伤，但强调事件性质严重，美国「必须在必要情况下作出回应」。

美国中央司令部（CENTCOM）周二表示，已按总统特朗普指示，向伊朗展开新一轮军事打击，以回应日前一架美军阿帕奇（Apache）攻击直升机遭击落事件。中央司令部在社交平台X发文称，美东时间周二下午5时起，美军已开始对伊朗发动「自卫性打击」（self-defense strikes），形容今次行动是对伊朗「毫无正当理由的侵略行为」作出相称回应。

美军一架AH-64「阿帕奇」直升机，在霍尔木兹海峡巡逻期间被伊朗击落。路透社资料图片

美国军方消息指，事故发生于当地时间凌晨约3时，两名机组人员其后由美军海军无人机寻回并救起

早前在特朗普呼吁下，以色列与伊朗曾宣布暂停互相攻击，结束双方自4月以来首次直接军事对峙。然而，德黑兰警告，若以色列继续在黎巴嫩打击真主党，其将恢复行动。