苏格兰陷教师短缺危机 中学削减课程及停办科目 教育界促政府紧急介入

英国广播公司（BBC）报道，苏格兰正面临持续恶化的中学教师短缺问题，多间中学因缺乏专科教师，被迫削减课时，甚至暂停开设部分科目。当地教育界警告，情况已发展成教育危机，促请政府尽快制订全国行动方案，增加教师招聘及改善师资流失问题。

部分学校无法提供课程

苏格兰教育总监协会（Association of Directors of Education in Scotland）表示，数学、科学、设计与科技、电脑科学等专科教师尤其短缺，导致不少学生无法在所有学年修读完整课程。协会主席芬德利（Laurence Findlay）指出，教师荒情况持续多年且不断恶化，部分学校已无法向特定年级提供家政、电脑科学及技术科目课程。

芬德利表示，校长现时需在有限人手下作出艰难取舍，形容教育系统已到达「临界点」，认为政府有必要检讨教师招聘制度，并提升教师职业吸引力，以解决长期人手不足问题。

苏格兰正面临持续恶化的中学教师短缺问题，多间中学因缺乏专科教师，被迫削减课时，甚至暂停开设部分科目。图为苏格兰爱丁堡 / 法新社

代课老师补课或影响教学质素

学校领袖组织（School Leaders Scotland）副主席、斯通黑文（Stonehaven）麦基学院（Mackie Academy）校长莫尔（Louise Moir）表示，不论城市或乡郊学校均面对招聘困难。她指出，学校近年愈来愈多需要根据现有人手调整课程安排，而非按学生需要提供完整科目选择。部分代课教师亦需教授非专长学科，难以提供专科教师应有的教学质素。

莫尔透露，其校的现代语言科曾花费三至四年才完成编制，而家政科现时需以轮流形式授课。电脑科学科亦曾因师资不足，导致学生只能在中一修读，至中三才重新以选修科形式开设。她坦言，学校正设法避免课程被迫取消，但情况愈来愈困难，「我们无法凭空变出教师」。

教师培训课程学额未能填补

根据英国广播公司（BBC）称，自2016年至2024/25学年，苏格兰中学教师培训课程（PGDE）累计有4,347个学额未能填补，多数学科均未达政府订下的招生目标，其中数学、英语、现代语言及科学科短缺最为严重。以2024/25学年为例，化学科招生目标为159人，最终仅54人入读；英语科目标248人，实际招生138人；数学科更只有75人报读，远低于250人的目标。

官方数据显示，苏格兰去年共有359间公立中学，聘用近2.7万名合资格教师，但部分专科教师人数极少，例如经济学科在全国公立学校系统内仅有1名主修相关科目的教师。教育界忧虑，若问题持续，苏格兰中学未来将难以维持现有课程规模及教学水平。

苏格兰政府则表示，当地师生比例仍是全英国最低之一，班级规模亦属较小水平，当局正持续推动教师招聘及教育人力规划工作。