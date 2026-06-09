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英国曼彻斯特校园斩人案｜14岁女学生持刀伤3人 英勇男教师护生惨遭刺颈

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更新时间：22:53 2026-06-09 HKT
发布时间：22:53 2026-06-09 HKT

据BBC及法新社报道，英格兰西北部城市曼彻斯特（Manchester）一间中学今日（9日）早上发生骇人的校园持刀伤人事件。一名14岁女学生在课室内挥刀袭击同学，导致两名14岁学生受伤。期间一名27岁男科学教师为保护学生英勇制伏施袭者，惟颈部惨遭刺伤。警方接报后赶赴现场，以涉嫌伤人罪拘捕该名涉案女学生。

3伤者情况稳定

案发地点为曼彻斯特市中心北部的中学 Co-op Academy。事发于今日清晨学生陆续抵校上课之际，一名14岁初中女学生突然在课室内拔刀袭击同班同学。目击者向传媒透露，一名女生在逃离凶徒时惊恐大叫：「我被刺中了！我被刺中了！」

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危急关头，一名任教科学的27岁男教师试图从凶徒手中夺下刀械并掩护其他学生离开课室，但在搏斗中颈部被刺伤。据悉，在该名教师护送学生离开后，另外5名教师合力将课室大门紧闭，将持刀女生反锁在内，直至她最终放下刀械并被赶到的警员拘捕。

袭击事件共造成3人受伤，包括颈部受伤的男教师，以及一名肩部受伤的14岁女学生和一名耳部受伤的14岁男学生。大曼彻斯特警方（Greater Manchester Police）发表声明证实，3名伤者已被送往医院接受治疗，所幸伤势并非严重，目前情况稳定。

案发后，大批警车及救护车包围教学大楼，学校亦随即进入全面封锁状态，安排其他学生在课室内躲避。涉案14岁女学生因涉嫌第18条严重伤人罪被捕，现正被拘留问话。
 

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