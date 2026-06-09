日本熊出没｜宇都宫黑熊闯闹市94校停课两日 藏身民居草丛终中麻醉针落网

据日本放送协会（NHK）及当地媒体报道，日本近日接连发生熊只闯入市区的事件。栃木县宇都宫市市中心因有黑熊现踪，导致全市多达94间市立中小学及多间高校连续两日紧急停课。当局与猎友会经过连日搜捕，终于在今日（9日）下午于一处民居范围内，发射麻醉针成功将这只体长约1米、连日引起恐慌的黑熊生擒。然而，日前在福岛县咬伤4人的另一只黑熊，至今依然在逃，邻近学校仍维持高度警戒。

消防发射三发麻醉针制伏

事发于栃木县宇都宫市，市民最早于上周六（6日）上午，在市中心繁忙街道目击有一只体长约1米的黑熊出没，随后当局接获数十宗目击通报，地点包括住宅区、中小学附近，甚至宇都宫大学校园，令居民极为恐慌。

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及至今日下午2时许，搜捕人员终于在距离JR宇都宫站以南约2公里的住宅区内，发现该只黑熊藏身于一处民居的草丛中。下午2时30分过后，搜捕人员向黑熊合共发射了3发麻醉针，其中几发成功击中。至下午3时45分左右，药效发作后，人员合力将被麻醉的黑熊抬进铁笼运走。事件中无人受伤。

福岛伤人黑熊仍在逃

「熊出没」亦波及教学活动，宇都宫市教育委员会决定在周1（6月8日）和周2（6月9日），安排全市合共94间市立中小学及8间县立学校临时停课，宇都宫大学亦一度暂停授课。

与此同时，日本其他地区的熊患同样严峻。福岛市本月2日发生黑熊闯入制钢工场及住宅区袭击人类事件，导致4人受伤。事发一星期后，该只伤人黑熊至今仍未落网。

福岛市政府指出，本月4日至8日期间，距离事发地点半径2公里范围内仍相继收到目击黑熊的通报，目击时间均为傍晚6时至翌日上午6时。其中在6日，有市民目击黑熊在一所小学附近的河川沿岸出没。目前，福岛附近的中小学持续保持警戒，家长需每天亲自驾车接送子女上下学。