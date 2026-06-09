去年全球核武支出9325亿创新高 65宗冲突二战以来最多

最新国际统计显示，全球9个拥有核武的国家去年在核武库的总支出再创新高，高达近1,190亿美元（约9,325亿港元），按年大幅飙升两成（增加近170亿美元）。其中，美国的开支更超过了其余8个国家的总和。另有报告同时指出，去年全球涉及至少一个国家的冲突多达65起，为第二次世界大战以来最多。

AI嵌入武器 风险大增

非政府组织「国际废除核武运动」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons，简称：ICAN）周二（9日）发表年度报告，警告在地缘政治局势紧张下，全球已出现新一轮核军备竞赛迹象，且各国计划未来数十年持续增加投入。ICAN更担忧，人工智能（AI）的加入可能进一步提高使用核武的风险。

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单日核武军费可援助两百万人

目前全球9个拥有核武的国家在2025年的核武开支均有所增加。其中美国以692亿美元居首，金额超过其余8国的总和。ICAN批评，在全球人道主义体系资金大减之际，2025年的核武总支出竟等同联合国 32 年的营运预算，而去年仅一天的核武开支，就足以购买粮食援助200多万人。

国家间对抗数量翻倍

挪威奥斯陆和平研究所（The Peace Research Institute Oslo，简称PRIO）于6月9日发表《冲突趋势》年度报告，指出去年全球涉及至少一个国家的冲突多达65起，创第二次世界大战以来新高。

2025年5月印巴局势紧张，边境冲突不断。美联社

2025年5月印巴局势紧张，边境冲突不断。美联社

2025年5月印巴冲突升级，造成平民死伤。美联社

2025年5月，印巴双方出动逾百架战机对抗，被形容为自二战以来规模最大的空战之一。法新社

其中，国家之间的冲突数量较前一年翻倍至8起，升至80年来最高水平，包括俄乌战争、以军在叙利亚的行动，以及印巴、泰柬等边境冲突。按地区划分，非洲仍是受冲突影响最严重的地区（29起），其次为亚洲、中东、美洲和欧洲。

平民遇袭人数飙升5倍

报告显示，去年是冷战结束以来第三致命的一年，约有24.5万人死于战斗或政治暴力。值得关注的是，针对平民袭击的遇难人数高达7.65万人，远超 2024 年的1.42万人。

PRIO研究员鲁斯塔德（Siri Aas Rustad）指出，全球多场高强度冲突同时持续，世界根本毫无喘息机会。她点名以色列「显然是目前全球最具侵略性的国家之一」，同时卷入加沙、叙利亚、黎巴嫩、伊朗及胡塞武装等冲突。她亦提到美国总统特朗普再次掌权带来了更多暴力与贸易壁垒，批评现时联合国安理会毫无作为。