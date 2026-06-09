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封面并排朝中国旗︱北韩官媒7个版面 80多张相宣传习近平访问北韩

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更新时间：19:43 2026-06-09 HKT
发布时间：19:42 2026-06-09 HKT

中国国家主席习近平时隔七年再度对北韩进行国事访问，为此，北韩官方媒体罕有地扩大报章版面，以极高规格大力宣传此项外交盛事。韩联社报道称，朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》版数通常为六版，但星期二（6月9日）增至10版，其中七版介绍习近平访问北韩消息。

高调打出「友谊永不灭」

不仅如此，《劳动新闻》的封面头版并排刊登朝中两国的徽章和国旗，标题注明「朝中友谊的历史和传统将永不磨灭」。

相关新闻：习近平晤金正恩  强调无论国际形势如何变化  对朝关系「三个不变」

其中，《劳动新闻》第二版至第三版介绍金正恩和夫人李雪主在平壤顺安机场迎接习近平夫妇，并举行欢迎仪式的消息。第四版至第五版则刊登两国首脑会谈相关报道；第六版至第七版发布有关欢迎宴会和演出的报道。

《劳动新闻》当天刊发的习近平相关图片多达80多张。

另外，北韩中央电视台当天上午9时开播介绍习近平访问北韩相关新闻，上午10时起播出朝方为习近平安排的欢迎仪式、欢迎表演的录制视频，以及介绍朝中首脑会谈成果的视频。

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