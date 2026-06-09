智能电话变避孕神器？︱美研究：机不离手或致性行为剧减 生育率下降

美国自2007年以来，全国生育率大幅下滑了22%。过去学界普遍将此现象归咎于2008年的全球金融危机，但诡异的是，随著后来经济逐渐复苏，美国的生育率却依然毫无起色。在今年5、6月，就有美国经济学家指出，生育率雪崩的幕后推手，很可能是智能手机的普及。

研究：减少面对面交流

避孕措施普及、女性教育程度提升以及楼价与育儿成本飙涨等，都被视为生育率雪崩的潜在因素，但至今仍未有定论。

为此，美国明德大学（Middlebury College）经济学家迈尔斯（Caitlin Myers）与其学生胡珀（Ezekiel Hooper）提出了一个全新假设：生育率下降可能与2007年iPhone问世与其他智能电话的普及有关。

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于今年5、6月公布的研究数据指出，随著智能电话的全面普及，美国15至19岁青少女的生育率已随之下降了4.5%至8%；而20至24岁年轻女性的生育率也同样下降了3.2%至6.6%。这显示智能电话对于正值生育黄金年龄或高倡导避孕群体的影响最为剧烈。

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研究人员特别强调，智能电话并非造成人口老化与生育率下滑的「唯一凶手」，但它确实扮演了极其重要的角色，因为它彻底改变了现代人的行为模式。

报告直言：「随著智能电话完全融入生活，人们与朋友面对面相处的时间，以及实际发生性行为的次数皆急剧减少」。与此同时，网上色情内容消费的激增，也在无形中取代了现实中的伴侣亲密行为，进而导致大众对实体性生活的需求大幅降低，生育率也随之下降。