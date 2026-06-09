任天堂Switch︱认隐瞒Joy-Con设计缺陷 缴3.1亿天价罚款

因涉嫌刻意隐瞒Switch手柄普遍存在的「摇杆飘移」（Joy-Con Drift）缺陷，日本游戏巨头任天堂（Nintendo）日前已同意缴纳3500万欧元（约3.1亿港元）罚款。法国监管部门指任天堂明知问题频发仍任由销售，严重损害消费者权益。

全球千万玩家受害

据《法国24台》（France 24）6月8日报道，日本游戏巨头任天堂（Nintendo）已同意缴纳3500万欧元（约3.1亿港元）的巨额罚款，结束法国监管部门针对其Switch手柄缺陷及涉嫌隐瞒欺诈的调查。

这宗纠纷始于2020年，当时法国消费者权益团体发起集体诉讼，指控任天堂明知Switch原装手柄存在普遍的「摇杆飘移」故障，却选择刻意隐瞒。

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经法国监管部门深入调查后证实，该款手柄自2017年随主机上市以来便问题频发，故障率极高。然而，任天堂在明知产品有设计缺陷的情况下，仍任由产品持续在市场上销售，直到2020年才迫于舆论压力公开致歉。当局认定此举严重损害了消费者的合法权益。

事实上，这款「飘移手柄」使数千万名Switch玩家在过去数年间，都曾遭遇过手柄失灵，用户需要多次更换或自费维修，各国玩家也已陆续发起集体诉讼。

而法国本次开出的巨额民事罚单，成为全球首个对任天堂此项缺陷进行实质重罚的国家。