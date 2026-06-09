Meta指控以色列NSO集团违禁令 涉持续对WhatsApp及用户发动网攻

科技巨头Meta于周一（8日）宣布，已向美国联邦法院递交申请，要求向以色列间谍软件开发商NSO集团（NSO Group）发出藐视法庭令。Meta指控该公司违反法院此前颁布的永久禁令，继续针对即时通讯软件WhatsApp及其用户发动新一轮网络攻击。

长达六年诉讼 曾遭勒令永久禁制

据Meta发表的官方声明，旗下WhatsApp安全团队近期成功阻断了一批与NSO集团有关的「鱼叉式网络钓鱼」（Spear Phishing）新型攻击。安全专家分析发现，该批攻击的运作模式与以往的恶意连结活动高度相似，旨在诱导用户点击恶意连结，从而窃取数据及控制装置。WhatsApp已即时采取反制措施，清查并注销了由NSO创建的所有测试帐户及通讯群组。

Meta指以色列间谍软件商监控WhatsApp用户。 路透社

Meta与NSO的司法纠纷最早追溯至2019年，当时Meta起诉NSO利用旗下间谍软件「飞马」（Pegasus），入侵全球约1,400名WhatsApp用户的装置，受害者包括大批记者、律师及人权活动人士。

经过长达六年的诉讼，美国加州北区联邦地方法院法官于2025年10月作出裁决，向NSO集团颁布永久禁令，严禁其「永远不得再针对WhatsApp及全球用户」发动任何形式的攻击。在赔偿方面，法院最终裁定NSO须向Meta赔偿400万美元（约3,120万港元）。

美政府列黑名单 涉事公司暂未回应

鉴于NSO开发的间谍软件对全球通讯安全构成严重威胁，美国政府此前已将该公司列入实体黑名单，认定其威胁国家安全。

Meta在最新博客文章中强调，当一家已被美国政府列入实体名单的恶意公司，公然无视美国法院的永久禁令时，现有的司法限制必须坚定维持，否则将危害美国国家安全，并危及全球数十亿用户。截至目前，NSO集团尚未就Meta最新的指控作出公开回应。