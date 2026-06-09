日媒爆高市早苗继孙赴华留学 网民讽：反华是工作留中是生活?

日本首相高市早苗（たかいち さなえ）早前喊出「台湾有事论」，并多次放宽武器出口、更修改「防卫装备转移三原则」，导致中日关系一度陷入紧张。然而，日前有日本周刊《NEWS POSTSEVEN》却惊爆内幕，指出对华立场强硬的高市早苗，其继孙竟然在中国读大学，此消息一出随即引发各界高度关注。

「偏偏选中国」 自民党忧成政治软肋

该周刊在6月5日刊登相关报道。NEWS POSTSEVEN

《NEWS POSTSEVEN》在6月5日报道，这位赴华留学的继孙名为山本涟，是自由民主党政治家山本拓（やまもとたく）与前妻之子山本健的儿子。虽然山本涟与高市早苗并无血缘关系，但多年的悉心养育，让高市对丈夫的儿子及继孙皆倾注了深厚感情。当年山本涟出生当天，高市早苗更曾激动地在网上发文庆祝，足见两人感情深厚。

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山本涟儿时照片。观察者网

事实上，高市早苗与山本拓于2004年9月结婚。2017年7月，两人以政见不合为由宣布离婚，但随后于2021年复婚。两人婚后并未生育子女，而是由高市早苗与丈夫一同抚养山本拓与前妻所生的三个孩子。

在中日关系持续紧绷的敏感时刻，高市早苗的继孙被揭发在中国留学，消息震惊日本政坛与网络社群，不少网民私下嘀咕「怎么偏偏选中中国」。近日高市早苗已因一连串风波导致个人形象与支持率受挫，加上她此前发表了大量针对中国的强硬言论，令自民党内其他成员深感忧虑，担心其家庭背景已成为中方防范甚至制衡首相的「软肋」。

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网友：关系疏远勿小题大作

此事亦在中国网路上掀起轩然大波，有中国网民质疑高市早苗「双标」，批评她对外将中国渲染成洪水猛兽，私底下继孙却默默跑到中国读大学，纷纷嘲讽她是「反华是工作，留中是生活」。

此外，更有中国网民对山本涟的留学动机提出质疑，警惕留言称「没安什么好心」、「送过来当间谍的吧」，甚至直指「他们来这里学习，是为了今后更有针对性地反对你」。

不过也有网友认为这是小题大作，因为丈夫的继孙和高市关系已经很疏远了。部分网民指出，去哪里读大学纯属个人生涯规划，中日学术交流亦属平常，外界无需过度解读。将两代人之外、且无血缘关系的继孙与「间谍阴谋论」挂钩，未免显得有些牵强附会。