伊朗以色列互轰 | 15小时内迅速停火 特朗普下令内塔尼亚胡收兵内幕曝光

以色列与伊朗周日及周一来回交火，是4月美伊达成停火以来，双方首度交火，局势一度濒临全面开战，却在15小时内迅速收手。以、伊宣布暂停攻击前，美国总统特朗普紧急展开外交斡旋，与以色列总理内塔尼亚胡多次通电话，特朗普不只警告以色列恐孤军奋战，最后甚至直接下令内塔尼亚胡收手。特朗普其后表示，美国将在2周内对伊朗宣布「全面胜利」，届时油价将大幅下跌。

特朗普拟2周内宣布「全面胜利」

伊朗于当地时间周日深夜朝以色列境内发动导弹攻势，报复以军当天较早时空袭贝鲁特南郊打击黎巴嫩真主党，当天深夜特朗普便公开施压以色列不要报复伊朗，不过以方仍轰炸伊朗军事设施、石化厂，引发德黑兰及也门胡塞武装组织对以色列发动新一轮空袭，冲突延续至周一，当天稍后，伊朗及以色列才双双宣布暂停攻势。

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特朗普要内塔尼亚胡收手，暂缓攻击伊朗。法新社

特朗普紧急展开外交斡旋，与内塔尼亚胡多次通电话。美联社

据报特朗普亲自向内塔尼亚胡下达指示。路透社

伊朗与以色列互轰期间，有导弹残骸落在西岸杰里科。路透社

特朗普要求暂缓反击 称美伊协议有望免战

据美媒AXIOS、以色列第12频道引述知情人士报道，在以、伊激烈交火期间，特朗普与内塔尼亚胡多次通话，要求以色列不要报复，因为美国几日内就能与伊朗达成协议，若美伊谈判破裂，美军就会对伊朗发动新一波攻击。

匿名美国官员描述这通电话相当有礼貌，没有人咆哮。内塔尼亚胡在电话中强调，不回应伊朗攻击，将对以色列不利、对美国不利，也对美伊达成协议不利，他认为不采取行动，将让伊朗以为自己占上风，误以为能恫吓美、以采取军事行动。

这通电话结束时，内塔尼亚胡并未给出明确决定，参与通话的美国官员相信特朗普成功争取了更多时间，不过以色列消息人士指出，内塔尼亚胡认为，虽然特朗普反对以色列报复，但并未明确表示「不能」，美国官员则强调，内塔尼亚被明确告知特朗普不支持报复，「但他依旧我行我素」。

直接下达收手指令

在与安全官员、军队指挥官开会后，内塔尼亚胡通知白宫他决定打击伊朗。

特朗普周一接受AXIOS访问时表示，以方很晚才通知华府对伊朗的报复行动，是在发射导弹后才知会白宫，但他认为自己限缩了以军的空袭规模。

伊朗及胡塞武装周一也反击以军的报复性轰炸，原本内塔尼亚胡已批准对伊朗展开另一波大规模空袭行动，据悉是4月以来的最大规模打击，目标锁定数十个敏感据点。不过消息曝光后，特朗普便致电内塔尼亚胡，指示对方暂停后续攻势，好让美国达成终战协议。部分以色列官员将这通电话描述为两位元首互相理解，但其他消息人士指出，实际情况是特朗普向内塔尼亚胡下达「指令」。

警告内塔尼亚胡「最好小心点」 勿重启战争

特朗普在AXIOS的专访中称，他当时警告内塔尼亚胡：「你得小心点，否则你很快就会孤立无援。」

结束与特朗普的电话后，内塔尼亚胡在安全会议上宣布中止空袭伊朗，据悉当时打击伊朗的行动已箭在弦上，以军战机已在跑道上待命、准备起飞，内塔尼亚胡在最后一刻取消行动，也让军方高层「一片混乱」。

内塔尼亚胡接著于周一晚发表讲话，宣布停止对伊朗的战火，称德黑兰恐怖主义政权在受到以军打击后，已停止对以色列发动攻势，但他也警告：「如果那个恐怖政权再次犯下攻击我们的错误，我们将以武力回应。」