游日注意 | 外国人观光优惠惹民怨 日本地方政府陆续取消

日本为了促进地方观光经济发展，近年针对外国旅客相继推出优惠，包括新干线车资补助、景点门票减免。不过，此举接连引来日本民众不满，认为对当地人反而不公平。对此，部分地方政府开始取消优惠制度。

日媒时事社报道，为了吸引外国旅客，日本一些地方政府推出观光优惠。例如鹿儿岛县今年度为了吸引外国旅客，针对包括县内住宿与新干线车票的旅游商品，补助从福冈博多站至鹿儿岛北部出水站，或是中央站等区间的单程新干线车资，金额约1万日圆（约486港元元）。

日本民众不满优待外国游客。美联社

日本地方政府陆续取消观光优惠。路透社

岛根县松江城取消外国旅客优惠。维基网站

「不想用税金招待外国人来玩」

鹿儿岛县府表示，此举是希望让海外旅客知道可以从福冈搭乘新干线前往鹿儿岛，继而吸引没有直飞航班国家的旅客。不过政策在2月公布后，引来当地民众骂声，认为过于优待外国人，甚至有人反映「不想用税金招待外国人来玩」。

对此，陆续有部分地方政府开始调整相关制度。奈良县自2008年起，针对外国旅客免除县立美术馆等4处设施入馆费，但在2024年4月正式取消。

岛根县33处设施撤外国旅客优惠

除此之外，岛根县原包括国宝松江城及县立美术馆在内，共有33处设施提供外国旅客优惠，自2023年起，也取消相关措施。这是由于日圆贬值带动海外高消费旅客增加，加上社会上对「优待外国人」的质疑声浪升高，因此决定调整政策方向。

不过，足立美术馆、石见银山世界遗产中心等11处深受外国旅客欢迎的观光设施，目前仍维持外国旅客优惠方案。