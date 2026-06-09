游日注意 | 京都巴士禁带大型行李乘搭 违者恐被请下车

近日有日本网民在社交平台分享贴文，显示京都车站的巴士乘车处，开始设立告示牌，要求乘客不要带大型行李上车。曾有京都市巴士司机当场劝阻一名外国游客将巨型行李箱带上车，甚至直接要求对方改搭其他交通工具。

贴文内容指出，当时一名外国旅客准备将大型行李箱带上已十分拥挤的京都市巴士，司机当场以英文表示：「Please don't bring large luggage！」，并要求对方下车。

京都巴士上乘客和行李逼爆。X@kasobus

京都市巴士已张贴中、英、日三语告示，提醒旅客不要携带大型行李上车。X@kasobus

京都是著名旅游热点，图为京都清水寺。维基百科

司机以英语要求违禁游客下车

发文者坦言，自己原本以为车站内张贴的禁止大型行李上车告示，只是表面上的宣导而已，因为平时仍经常看见游客无视规定，直接推著大型行李箱搭车。

不过这次巴士司机亲自出面处理，让身为当地居民的发文者十分感谢。他也补充道，这并非完全禁止携带大型行李，而是希望在繁忙时段、车厢拥挤的情况下尽量避免。

巴土站张贴中英日3语告示提醒

事实上，京都市巴士禁止携带大型行李并非新规定，早在新冠疫情解封后，就有日本网民在社交平台X分享，京都市巴士站外已张贴中、英、日三语告示牌，提醒旅客不要携带大型行李上车。

由于京都市巴士内并未设置大型行李放置空间，过大的行李箱或背包容易影响乘客上下车动线，也可能压缩其他乘客的搭乘空间，因此京都市才会持续加强宣导。

根据先前公开资讯，京都市鼓励携带大型行李的旅客改搭地下铁或计程车，或善用酒店与机场间的行李配送服务。当地网民也曾建议，可选择离车站较近的住宿地点，或透过「空手观光」服务将行李直接寄送至酒店或机场，以减少对公共运输的影响。