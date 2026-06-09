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日本地震 | 濑户内海惊现2条新活断层 恐引发四国地区7级以上强震

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更新时间：11:56 2026-06-09 HKT
发布时间：11:56 2026-06-09 HKT

日本产业技术综合研究所（AIST）研究团队近日宣布，在濑户内海海域发现过去未曾被发现的2条海底活断层，这2条活断层可能引发规模达7级以上的强震，同时在地震发生后，也有引发海啸的可能性。

新发现的活动断层位于濑户内海中央的燧滩海底，周边包含爱媛县、香川县、广岛县及冈山县。虽然过去曾有研究指出此区可能存在活动断层，但一直缺乏详细调查，因此相关情况并不明朗。

调查结果将有助于重新评估四国、濑户内沿岸地区的防灾规划。Discover Chugoku Shikoku
调查结果将有助于重新评估四国、濑户内沿岸地区的防灾规划。Discover Chugoku Shikoku
濑户内海发现2条新活断层，恐引发7级以上强震。维基百科
濑户内海发现2条新活断层，恐引发7级以上强震。维基百科
濑户内海风光明媚。尾道观光协会
濑户内海风光明媚。尾道观光协会

产业技术综合研究所研究团队是于去年10月至11月期间，利用研究船对燧滩全海域进行海底声波探测，结果新确认了2条活动断层的存在。

助重估四国、濑户内沿岸防灾规划

其中1条新发现的活断层总长超过35公里，从爱媛县上岛町弓削岛外海延伸至今治市的伯方岛与大岛外海。另1条则位于燧滩东侧海域，从香川县三丰市外海延伸，经过观音寺市外海，总长超过25公里。

研究团队指出，这2条新确认的活断层都可能引发规模7级以上的强震，同时也有海啸的风险，意味濑户内海地区可能存在此前未被充分掌握的地震风险，未来调查结果将有助于重新评估四国、濑户内沿岸地区的防灾规划。

负责今次调查的研究负责人大上隆史表示：「在过去属于调查空白区域的海域确认了活断层的存在，让先前被忽视的地震灾害风险得以浮现，未来将透过进一步调查，厘清这些断层过去引发地震的历史纪录。」

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