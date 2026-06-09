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NBA总决赛首迎现任总统︱安检严格引不满 特朗普坐包厢「瞌眼瞓」︱有片

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更新时间：20:15 2026-06-09 HKT
发布时间：19:48 2026-06-09 HKT

NBA总决赛第三战6月8日举行，马刺以115比111击败纽约人，系列赛取得2胜1败领先。美国总统特朗普亦亲临麦迪逊广场花园观赛，成为史上首位亲临总决赛现场的现任总统。不过，因总统到访导致球馆安检全面升级，继而引发大批球迷抱怨；而特朗普在比赛中疑似闭眼打盹的画面亦被镜头捕捉，在网上掀起热议。

坐防弹玻璃包厢观战

特朗普被发现疑似在比赛过程中，在包厢内打瞌睡，直到全场欢呼声响起才重新睁开双眼。

特朗普可能在观赛期间睡著了。David Hinkle@X
特朗普可能在观赛期间睡著了。David Hinkle@X
特朗普可能在观赛期间睡著了。David Hinkle@X
特朗普可能在观赛期间睡著了。David Hinkle@X
特朗普可能在观赛期间睡著了。David Hinkle@X
特朗普可能在观赛期间睡著了。David Hinkle@X

其实，特朗普当晚坐在设有防弹玻璃的豪华包厢内，并在国歌演奏时起立向国旗敬礼，身旁包括孙女凯伊（Kai Trump）及尼克老板多兰（James Dolan）。

大萤幕镜头转到特朗普时，观众席爆出强烈嘘声，不过特朗普仍保持敬礼姿势，脸上挂著微笑，直到画面切换至尼克当家球星布朗森（Jalen Brunson）后，嘘声立刻转为欢呼声。

随同特朗普入场观战的官员包括内政部长伯格姆及运输部长达菲，而特勤局人员占据左右两侧包厢，以确保最高规格保安。

场外观赛派对取消

由于特朗普到访，特勤局与纽约市警局在麦迪逊花园广场周边数个街区设下大规模保安区域，原本季后赛期间固定举行的场外观赛派对被迫取消，周边道路与行人空间也实施管制，仅限持票观众入场。球队更建议球迷至少提前2小时到场，媒体则被要求尽早报到，并减少携带器材。

现场安检规格比照机场，所有入场者须通过金属探测器检查，并实施严格的禁带包包规定。

球迷抱怨安检夸张

场馆外从下午起便排起长龙，不少球迷抱怨混乱、入口反复更改，有人甚至在不同入口间来回奔波。部分媒体与工作人员也因安检程序与管制措施等待大半天。

来自曼哈顿上东区的47岁球迷罗森形容，现场安检「夸张到难以置信」，虽然理解特朗普到场必须提高保安，但他看球多年没遇过这种情况，「等我走到座位时，感觉已经上完一整天班」。

特朗普是纽约出生的尼克球迷，过去曾多次入场观赛，并曾出席1994年NBA总决赛。不过，近年他出席体育赛事屡次引发两极反应。

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